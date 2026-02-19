В Минске легковушка "подрезала" мусоровоз - тот перевернулся

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Опубликовано: 19.02.2026 16:25 , Обновлено: 19.02.2026

В Минске днём 19 февраля на одном из городских перекрёстков перевернулся мусоровоз. В Госавтоинспекции заявили, что грузовик "подрезала" легковушка, из-за чего тот ушёл в занос и опрокинулся, врезавшись в светофор. В ведомстве опубликовали кадры с камеры наблюдения, в объектив которой попала авария.

ДТП произошло на улице Маяковского, перед перекрёстком с улицей Солнечной. По версии инспекторов, спровоцировал аварию 57-летний водитель китайской легковушки марки Zotye. Инспекторы полагают, что мужчина при перестроении “не убедился в безопасности совершаемого маневра” (как выражаются водители, “подрезал” грузовик). В результате идущий следом мусоровоз ушёл в занос, уходя от столкновения - МАЗ выехал за пределы проезжей части, врезался в светофор и опрокинулся.









К счастью, другие автомобили не пострадали. Отказался от госпитализации и сам 68-летний водитель грузовика, после того, как его осмотрели медики “скорой”.

В ГАИ в связи данной аварией напомнили водителям о том, что в подобной ситуации, при перестроении водитель обязан “убедиться в безопасности совершаемого маневра” и при необходимости уступить тем транспортным средствам, которые идут попутно, так, чтобы тем не пришлось менять направление их движения.