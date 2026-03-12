В Минске кроссовер вылетел на тротуар и сбил подростка

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Опубликовано: 12.03.2026 13:16 , Обновлено: 12.03.2026

В Минске, вблизи торгово-развлекательного центра DanaMall произошло серьёзное ДТП. По словам очевидцев, кроссовер BMW внезапно вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Официальная информация от столичной ГАИ пока очень скупая. Там лишь сообщили о самом факте аварии, предупредив водителей о возможных пробках в этом районе.

ДТП произошло вблизи дома №9 по улице Петра Мстиславца, напротив Национальной библиотеки и ТРЦ DanaMall. Поскольку это очень оживлённый район, ещё до официального сообщения от ГАИ в соцсетях появились первые видео с кадрами последствий аварии и комментариями очевидцев.

На видео видно, что после столкновения машина оказалась на боку, а доставать водителя из неё помогали случайные прохожие.

По словам очевидцев, за рулём кроссовера была девушка. Некоторые предположили, что она потеряла сознание за рулём, педаль газа оказалась зажата и машина вылетела на тротуар.

Очевидцы утверждают, что автомобиль при этом сбил пешехода. Её в сознании забрали на “скорой”.

[obnovleno_b]По уточнённым данным ГАИ, в результате ДТП пострадала 11-летняя девочка - именно она оказалась на пути кроссовера, за рулём которого была 35-летняя автомобилистка. По предварительной информации, той стало плохо во время движения, что и привело к аварии.

В ГАИ показали кадры с камеры наружного наблюдения, на которых видно, как машина после поворота на перекрёстке ушла по прямой вправо, сбила подростка, врезалась в бетонную лестницу ТРЦ и перевернулась на бок.[/obnovleno_b]