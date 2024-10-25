В Минске грузовик выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус

📷 Фото

Опубликовано: 25.10.2024 08:01 , Обновлено: 25.10.2024

Вечером 24 октября в Минске грузовая ГАЗель врезалась в пассажирский автобус МАЗ, из-за чего на проспекте Независимости в районе Уручья образовалась пробка и движение было затруднено на протяжении нескольких часов. В столичной Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП.

По данным ГАИ, авария произошла около 19:30 по вине 36-летнего водителя ГАЗели. Это он, двигаясь по проспекту Независимости, не справился с управлением грузовика и у съезда на кольцевую выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус.

Судя по фото с места ДТП, грузовик получил серьёзные повреждения. По данным ГАИ, его водителя увезли в больницу на “скорой”.

О пострадавших пассажирах общественного транспорта не сообщается.













В связи с аварией в ГАИ напомнили водителям, что при выборе скорости за рулём необходимо учитывать такие важные факторы, как: