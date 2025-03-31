В Минске дорожники уложили асфальт вокруг припаркованной машины

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Опубликовано: 31.03.2025 14:55 , Обновлено: 31.03.2025

На одной из улиц Минска - у жилого комплекса "Вершина" - на днях можно было наблюдать не самую заурядную картину: одиноко припаркованная на обочине дороги машина, вокруг которой аккуратно уложен свежий асфальт. Фотографией "островка", на котором оказался автомобиль, поделился с порталом Onliner один из читателей.

Как так получилось, что дорожники решили оставить “островок” на свежеотремонтированном участке дороге, не понятно. Видимо, связаться с владельцем авто у работников дорожных служб не получилось, а вызывать эвакуатор для того, чтобы отбуксировать транспортное средство, они по какой-то причине не решились.

[info_b]По закону, дорожно-эксплуатационные и коммунальные службы имеют право отбуксировать мешающее им выполнять свои прямые обязанности транспортное средство, но без помещения его на охраняемую стоянку. На штраф-стоянку авто могут отправить только сотрудники ГАИ, если усмотрят нарушение какого-либо пункта ПДД по остановке и стоянке транспортного средства.[/info_b]

Кстати, не исключено, что к услугам эвакуатора дорожники ещё прибегут, если владелец авто не отыщется. Так уже случалось в практике столичных дорожников: осенью прошлого года во двое одной из многоэтажек они столкнулись с аналогичной проблемой. В результате сначала они уложили новое дорожное по периметру припаркованного авто, через несколько дней вызвали эвакуатор, переставили её на соседнее парковочное место с уже застывшим асфальтом, и закатали “островок”, пометив его конусами.









И такая практика - не единоличная прерогатива столичных дорожников. Как ранее рассказывал Telegraf.news, аналогичную картину несколько лет назад могли наблюдать в своём дворе жители одной из многоэтажек к Гродно.

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