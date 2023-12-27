В Минске Дед Мороз и Снегурочка останавливали машины на улицах

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Опубликовано: 27.12.2023 15:31 , Обновлено: 27.12.2023

В пресс-службе минской Госавтоинспекции сообщили, что в канун Нового года некоторые ее сотрудники переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и вышли на дороги столицы.

“Сотрудники столичной Госавтоинспекции поздравили минчан и гостей столицы с наступающими праздниками. Также в рамках Единого дня безопасности дорожного движения «В Новый год и в добрый путь – за рулем ты трезвым будь!» рассказали водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток”, - [link href=“https://t.me/gaiminsk/32344?single” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в пресс-службе.

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Проводили ли эти сказочные персонажи проверку документов или автомобилей (например, наличие зимних шин) в ГАИ не уточнили.

Кстати, в законах Беларуси нет точного перечня причин, по которым сотрудники Госавтоинспекции имеют право останавливать автомобили. Впрочем, у водителей по закону есть возможность узнать причину, по которой инспекторы Госавтоинспекции их остановили.

При этом останавливать автомобили, согласно пункту 9.1 ПДД РБ, имеют право только сотрудники ГАИ, если они в форменной одежде. Именно поэтому на видео, опубликованном ГАИ Минска, приказ остановиться с помощью жезла (не Деда Мороза, а полосатого) отдавал сотрудник ГАИ в обычной форме.

Если вдруг белорусов за рулём попытается остановить Дед Мороз или Снегурочка, то водители имеют право не реагировать и продолжать движение. Даже если те - переодетые сотрудники ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что ГАИ объявила, несмотря на новогодние праздники, мероприятия на дорогах по всей Беларуси. А в Гомельской области даже провели совместно с МЧС “эксперимент” и рейд по дворам. Что ждать белорусским водителям в последнюю неделю 2023 года?

ГАИ предупредила белорусов о «фильтрах» и «экспериментах» на дорогах и даже во дворах. Что ждать в последнюю неделю года?