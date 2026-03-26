В Минпроме рассказали, почему электробусы не заменят все автобусы в Беларуси

Опубликовано: 26.03.2026 10:01 , Обновлено: 26.03.2026

В Министерстве промышленности Беларуси заявили, что полная замена обычных автобусов на электробусы нецелесообразна. И это несмотря на то, что пилотные проекты по переходу с автобусов на электробусы уже реализуются в Жодино, Новополоцке и Шклове.

Так в чем же главная проблема? Согласно данным министерства, основная причина кроется в пробеге электрических пассажирских машин.

Пробег без подзарядки у электробуса составляет где-то до 300 километров против 1,5 тысячи у автобусов с двигателями внутреннего сгорания. Также в Минпроме напомнили о высокой себестоимости такого транспорта и повышенной нагрузке на электросети. Последняя требует модернизации в городах подстанций.

В итоге в Минпроме сделали вывод, что электробусы наиболее эффективны в городах, где нет троллейбусного сообщения. Там, где есть контактная сеть, выгоднее развивать троллейбусы с увеличенным автономным ходом.