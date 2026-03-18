В Мингорсовете назвали честную цену на талончик в общественный транспорт

Опубликовано: 18.03.2026 13:13 , Обновлено: 18.03.2026

Председатель Минского городского Совета депутатов (Мингорсовета) Артём Цуран 17 марта во время встречи с коллективом ОАО «Керамин» заявил, что минчане недоплачивают за проезд в общественном транспорте.

По его словам, талончик на троллейбус должен стоить порядка 4 рублей.

“На сегодняшний день пассажир оплачивает только 30% стоимости проезда. Остальное компенсируется за счет бюджета города. Если бы мы оплачивали 100%, то талон на проезд сегодня стоил бы около четырех рублей”, - заявил Цуран.

Напомним, что власти белорусских регионов объявили о повышении стоимости проезда в городском и пригородном общественном транспорте в апреле 2025 года. Вполне вероятно, что этой весной стоимость билетов снова вырастет. Но пока официальной информации об этом нет.

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