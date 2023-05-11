В Мингорисполкоме пообещали бесплатную парковку в центре города. Но есть нюанс

Опубликовано: 11.05.2023 08:46 , Обновлено: 11.05.2023

В Мингорисполкоме прорабатывается вопрос о выделении бесплатных парковочных мест в центре города, в том числе там, где в настоящее время действуют платные парковки. Речь идёт о территории, прилегающей к некоторым социальным объектам, расположенным в центральной части Минска.

О планах городских властей по корректировке условий работы платных парковок рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун, передает агентство «Минск-Новости».

Бесплатными городские власти пообещали сделать парковку,в частности, для пациентов учреждений здравоохранения, расположенных в центре Минска. К ним относятся, в числе прочих, городской онкодиспансер на проспекте Независимости и городская клиническая больница №2 на улице Энгельса. Посетители этих медицинских учреждений часто жаловались, что в непосредственной близости от них есть только платная парковка.

Кроме того, городские власти пообещали решить вопрос с парковкой вблизи детских садов, расположенных в центральной части Минска, где также зачастую родителям приходится платить за парковку каждый раз, привозя ребёнка в сад.

“Для детских садов рассматриваем такой вариант: плата за парковку вблизи них может взиматься с 9:00 до 17:00. Тогда родители смогут привозить детей в сад утром и забирать их домой после работы, не расходуя деньги на оплату парковки”, - пояснил Корзун.

Определить, каким образом будут выделяться бесплатные машино-места в зоне платной парковки у соцобъектов в центре города, в Мингорисполкоме пообещали в течение месяца.