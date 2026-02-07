В Литве одобрили лимит скорости на трассах, который зависит от погоды и пробок. Как это работает

Опубликовано: 07.02.2026 17:17 , Обновлено: 07.02.2026

Литовские дорожные службы протестировали новую систему контроля скорости на автомагистралях, которая будет зависеть от погоды и пробок. Для этого на одной из трасс установили электронные знаки, которые меняют лимит скорости динамически.

В самых благоприятных условиях машинам разрешено двигаться со скоростью до 130 км/ч. Причём даже зимой.

Эксперимент проходил с ноября 2025 года на трассе Вильнюс–Каунас и на участке автомагистрали А5. Скоростной режим на специальных электронных знаках меняется в режиме реального времени в зависимости от данных дорожных метеостанций: при сухом покрытии и плюсовой температуре — 130 км/ч, при ухудшении погоды — 110 км/ч или ниже.

Государственная компания Via Lietuva, курирующая проект, назвала эксперимент успешным и планирует распространить систему на другие магистрали, включая участок до Клайпеды.

«Решение получило общественную поддержку, так как делает дороги умнее и безопаснее, адаптируясь к условиям», — заявил представитель «Via Lietuva» Витянис Раджюнас, передает LRT.

Однако система не идеальна. В конце января, во время сильного снегопада, знаки на трассе Вильнюс–Каунас продолжали показывать разрешённые 110 км/ч, хотя дорожная обстановка была опасной. В компании признали задержку в реакции из-за сбоя в получении данных с одной из метеостанций.

«Даже если знак не изменился, водители должны сами выбирать безопасную скорость, исходя из реальных условий», — подчеркнул Раджюнас.

Литва, естественно, не первая страна, где внедряют электронные дорожные знаки скорости. Так, в Великобритании на многих участках трасс (например, M1, M25, M6) стационарные знаки ограничения скорости заменены на цифровые табло над каждой полосой.

Система работает просто: камеры и датчики фиксируют плотность потока. Если впереди затор или авария, электроника снижает лимит (например, с 70 до 40 миль/час).

Что-то похожее работает на автобанах Германии, где в случае пробок система под названием Streckenbeeinflussungsanlagen (автоматизированные системы управления дорожным движением) ограничивает скоростные лимиты.