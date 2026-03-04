В Гродно перевернулся катафалк – гроб выпал прямо на дорогу

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Опубликовано: 04.03.2026 11:12 , Обновлено: 04.03.2026

Необычную аварию можно было наблюдать утром 4 марта на одной из кольцевых развязок Гродно. Там в результате столкновения нескольких машин на проезжей части оказался... гроб.

Авария произошла на кольце у торгово-развлекательного комплекса Triniti.

В ГАИ о ней пока не сообщали. Однако очевидцы поделились первыми кадрами аварии с местным порталом “АвтоГродно”. Судя по фото, непосредственными участниками ДТП стали три транспортных средства - грузовой МАЗ, легковушка и катафалк. Последний в результате столкновения оказался на боку - у него открылась задняя дверь и гроб выпал из катафалка прямо на проезжую часть.

Один из очевидцев аварии пояснил некоторые обстоятельства произошедшего. По его словам, в момент аварии МАЗ дорожной службы, чистивший улицу, шёл по кольцу по кругу. В какой-то момент на кольцо начал выезжать катафалк и легковушка.

“Грузовик въехал в катафалк, тот перевернулся, а гроб на дороге оказался. Смотрю – крышка открылась. А легковой автомобиль – с поврежденным передом”, – рассказал подробности аварии читатель портала.

При этом очевидец не уточнил, был ли вывалившийся из катафалка гроб пустым или перевозил тело усопшего.