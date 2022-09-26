В Гродно образовалась гигантская пробка
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В Гродно образовалась гигантская пробка из автомобилей. Машины стоят в строну Румлевского моста от “Тринити”.
“АвтоГродно” [link href=“https://t.me/autogrodnoby/15804?single” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] со ссылкой на подписчиков, что ситуацию усложнила авария.
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Вероятно, столпотворение на дорогах образовалось из-за закрытия с 23 сентября в связи с проведением работ по капитальному ремонту Поповичского моста.Мост закрыли минимум на воде недели для всех видов транспорта.
В итоге, с утра 26 сентября Гродно встало в 8-бальных пробках.