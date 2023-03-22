В Гродно мотоциклист показал видео с "плохими водителями". Но зрителей возмутило кое-что другое

🎥 Видео

Опубликовано: 22.03.2023 12:33 , Обновлено: 22.03.2023

Несмотря на то, что официально мотосезон в Беларуси еще не открыт, некоторые мотолюбители уже вывели свои двухколесные транспортные средства на дороги страны. Мотоциклист из Гродно на днях выложил в интернет ролик с кадрами со своего видеорегистратора, чтобы напомнить водителям автомобилей о начале мотосезона. Но тех, кто просмотрел видео, возмутила вовсе не невнимательность водителей, которые, по словам автора "не замечают мотоциклы", а совсем другое.

Автор видеоролика - водитель спортивного байка - пожаловался на то, что после долгой зимы водители еще не перестроились и не готовы к тому, что рядом с ними на дорогах могут оказаться и двухколесные транспортные средства, передает портал АвтоГродно.

По словам мужчины, который за рулем мотоцикла уже седьмой сезон, не все водители при повороте налево смотрят вдаль. В качестве доказательства он приводит две показательные ситуации, попавшие на регистратор, установленный на его шлеме. Всего за сутки его видеоролик посмотрело почти 100 тысяч человек, однако больше всего обсуждений вызвало не невнимательность автомобилистов, а скорость, с которой автор гонял по городу.

Так, первая ситуация произошла на улице Победы в Гродно: перед мотоциклом на дорогу с примыкающей дороги выехал легковой Citroen, мотоциклисту пришлось притормозить. “Как чувствовал”, - прокомментировал он. При этом спидометр, который также попадает в кадр, показывает скорость в 179 км/ч до торможения. По словам автора, после перекрестка скорость была уже не более 69 км/ч.

Вторая опасная ситуация произошла, когда он двигался вместе с другими мотоциклистами по улице Дзержинского. Водитель Mercedes со встречной полосы пропустил одного мотоциклиста, а затем стал поворачивать налево, прямо перед остальными мотоциклистами.

В других роликах мотоциклиста, на которых также можно разглядеть спидометр, можно увидеть, как мотоцикл разгоняется до 267 км/ч, причем не раз высокие скорость его же видеорегистратор фиксировал в пределах города: зрители разглядели на спидометре 130 км/ч на Старом мосту (более того - во время езды на заднем колесе) и 143 км/ч на проспекте Я.Купалы.