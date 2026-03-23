В Гомеле госпредприятие пыталось потратить 450 000 рублей на ремонт двух легковушек

Опубликовано: 23.03.2026 09:56 , Обновлено: 23.03.2026

В Комитете государственного контроля (КГК) Беларуси сообщили, что одно из гомельских госпредприятий запланировало ремонт двух легковых служебных автомобилей. Все бы ничего, но на закупку запчастей для них там хотели потратить 450 000 рублей.

Эта стоимость значительно превышает покупку новых машин, но руководство госпредприятия это не смутило. В дело вмешался КГК.

Там выяснили, что ремонтировать за сотни тысяч рублей хотели служебные автомобили 2008 и 2012 годов выпуска.