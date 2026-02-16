В Гомеле эвакуаторы взялась за проблему, которую водители создают по всей Беларуси

📷 Фото

Опубликовано: 16.02.2026 21:02 , Обновлено: 16.02.2026

В Гомеле Госавтоинспекция занялась эвакуацией автомобилей, которые не просто неправильно припаркованы, но еще и создают опасность для жизни пешеходов. На самом деле это проблема не только Гомельщины, а всей страны.

Несмотря на то что пункт 143.3 ПДД (Правил дорожного движения) Беларуси строго запрещает остановку и стоянку на пешеходных переходах, велосипедных переездах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны, именно так и поступают многие водители, не задумываясь, какую опасность на самом деле несут.

Такие машины часто полностью перекрывают обзор другим водителям и самим пешеходам. Из-за этого может случиться непоправимое: пешеходы и водители могут не заметить друг друга.

























В ГАИ (Государственной автомобильной инспекции) Гомельщины поделились статистикой, согласно которой за 2025 год в Гомеле и Гомельском районе зафиксировали 5243 нарушения правил остановки и стоянки.

Кстати, ГАИ имеет полное право не только штрафовать, но и принудительно отбуксировать такие автомобили на охраняемую стоянку. “Эвакуация автомобиля, припаркованного у пешеходного перехода, — это не способ наказания, а мера экстренного устранения угрозы”, — заявили в ГАИ.