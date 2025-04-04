Опубликовано: 04.04.2025 08:49 , Обновлено: 04.04.2025

Аналитики из Кильского института мировой экономики (IfW, Германия) предложили ограничить скорость на немецких автобанах до 130 км/ч. В качестве аргументов в пользу этого шага учёные назвали не только климатические преимущества, но и определённые "внешнеэкономические дивиденды", которые, по их мнению, получит Европа от такого самоограничения.

По мнению экспертов Кильского института мировой экономики (IfW), данный шаг, который, разумеется, рассматривается в первую очередь в контексте климатических проблем, может также способствовать укреплению безопасности в Европе.

“Климатическая политика не является приоритетом, конкурирующим с обороной, а ее стратегическим дополнением”, — процитировало немецкое издание Focus одного из аналитиков IfW Йошку Ваннера, профессора Вюрцбургского университета.

Авторы свежего аналитического обзора IfW под названием “Дивиденды безопасности климатической политики” показали прямую связь между скоростью на немецких автобанах и раздуванием российского военного бюджета, что они рассматривают как потенциальную угрозу ЕС. Как пояснили специалисты, ограничив максимально допустимую скорость на трассах, власти Германии не только предотвратят выброс около 33 млн тонн вредного CO2 к 2030 году, но и вынудят владельцев авто тратить меньше денег на топливо.

Как подсчитали эксперты, каждый сэкономленный евро, который европейские автомобилисты не потратят на топливо, уменьшат доходы России от продажи нефти на 13 центов. Этот показатель, по мнению аналитиков IfW, этот показатель можно довести до 37 центов за каждый евро, сэкономленный на нефти.

Таким не очевидным образом, по мнению IfW, можно снизить нагрузку на европейские оборонные расходы. Как пояснили авторы обзора, их расчет основан на влиянии мирового потребления нефти на военный бюджет России. По данным IfW, механизм действия разворачивается следующим образом: снижение спроса на нефть в ЕС снижает цену на мировом рынке, и часть потери стоимости нефти затрагивает и Россию.

Авторы в своей статье отметили, что расчеты применимы в первую очередь к нынешней геополитической ситуации. Если же “агрессия пойдет на спад” и Россия больше не будет вкладывать свои нефтяные доходы в армию в тех же объемах, как сейчас, предполагаемые “дивиденды безопасности” от подобных климатических мер также снизятся. В нынешних условиях аналитики оценили общий объём таких дивидендов в2 млрд евро, которые может недополучить российский бюджет.

По тем же геополитическим причинам авторы обзора рекомендовали поднять цену на выбросы CO2 - не менее 60 евро за тонну. Эта плата взимается за выбросы, возникающие при сжигании бензина, дизельного топлива, печного топлива и газа. Он действует как налог для потребителей и составляет 55 евро за тонну выбрасываемого углекислого газа (CO2).

С точки зрения IfW, более высокая цена на CO2 была бы столь же “стратегически оправдана”, как и распространение системы торговли выбросами ЕС на нефть в строительном и транспортном секторах. В системе торговли выбросами в ЕС объем выделяемых квот на выбросы ежегодно сокращается с целью постепенного все большего ограничения выбросов.