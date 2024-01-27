В ГАИ предупредили, на каких дорогах Беларуси запустили "Стрелу" на выходных. Где будут дежурить ночью?
В ГАИ Беларуси сообщили 27 января, что на выходных (27-28 января) на некоторых дорогах страны выйдут на дежурство экипажи спецподразделения "Стрела". На остальных трассах в ведомстве пообещали тоже "усилить контроль".
“Рейдовые группы специального подразделения ДПС “Стрела” МВД отработают наиболее аварийные районы Брестской и Минской областей”, - сообщили в ГАИ. На других трассах в ведомстве пообещали “стабилизацию обстановки” на дорогах простыми экипажами.
[Telegram_widget url=“https://t.me/gaiminsk/32911?single”]
“В приоритете - своевременное выявление и отстранение от управления нетрезвых и водителей-бесправников. Повышенное внимание - соблюдению водителями маршрутных микроавтобусов Правил дорожного движения и перевозки пассажиров”, - уточнили в ГАИ. В то же время, инспекторам ДПС дали указание особенно усердно “пресекать”:
- нарушения скоростных режимов,
- Нарушение правил обгона и маневрирования,
- Неправильный проезд пешеходных переходов.
Ночью гаишников решили отправить на участки дорог и улиц “с повышенным риском совершения наездов”. Там, кстати, решили ловить и пешеходов без фликеров и нарушающих ПДД.
[Telegram_widget url=“https://t.me/uvdmogilev/14127”]
Но и это ещё не все. Ранее Телеграф сообщил, что в нескольких областях Беларуси местные отделения Госавтоинспекции объявили о рейдах до конца недели и на понедельник, 29 января. В ГАИ предупредили, что, начиная с пятницы, 26-го, некоторых водителей и пешеходов возьмут на «особый контроль». И сообщили, что будут усиленно работать не только днем, но и ночью.
ГАИ предупредила белорусов о «масштабной отработке» автодорог с 26 по 29 января. Где объявили «особый контроль»?