В ГАИ предупредили, какие машины белорусов останавливают чаще всего - «Спят за рулём»

Опубликовано: 26.11.2025 12:49 , Обновлено: 26.11.2025

Сотрудники белорусской Госавтоинспекции стали уделять повышенное внимание каршеринговым автомобилям, водители которых часто нарушают правила дорожного движения в стремлении сэкономить время и деньги, а в некоторых случаях — засыпают за рулем, сообщили изданию "На страже" в столичном ГУВД.

По словам старшего инспектора ДПС спецподразделения ГАИ Минска майора милиции Сергея Рудько, пользователей каршеринга часто выдает неосторожная манера вождения.

«Желание сэкономить толкает проскочить на красный, превысить скорость и лихо лавировать в общем потоке. Некоторые грешат также выездом на полосу движения для общественного транспорта», — отметил Рудько.

При этом, согласно данным УГАИ Минска, по вине таких водителей происходит немало аварий. В этом году 24-летний водитель арендованного транспорта не уступил дорогу и спровоцировал ДТП. Другой его ровесник уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в чужой автомобиль.

Споры с инспекторами

Еще одной распространенной проблемой стала неправильная парковка. Стремясь побыстрее завершить поездку, водители бросают автомобили на газонах, тротуарах и местах для инвалидов.

В одном из случаев, который прокомментировал Рудько, клиент оставил машину под запрещающим знаком около вокзала и успел уехать на поезде, из-за чего транспорт пришлось эвакуировать.

Другой нарушитель завершил аренду прямо на съезде с транспортной развязки, где остановка запрещена. Когда его остановил инспектор ДПС прапорщик милиции Егор Зеленкевич, мужчина попытался оспорить нарушение, заявив, что «отошел на минутку».

Нетрезвые водители и «нулевой» стаж

Правоохранители также отмечают, что каршерингом активно пользуются водители с нулевым стажем, а иногда и вовсе не имеющие прав, что приводит к дополнительным рискам на дорогах.

Кроме того, арендованные автомобили нередко оказываются в руках нетрезвых водителей.

«Каждый десятый водитель, задержанный за езду в пьяном виде, двигался на шеринговом транспорте», — сообщил начальник УГАИ ГУВД Минска полковник милиции Сергей Бабич.

В целях повышения дисциплины ГАИ уже призвала к введению обязательной специальной маркировки для каршеринговых автомобилей, особенно учитывая, что компании теперь чаще отказываются от яркой рекламной «ливреи» в пользу обычного вида машин, пользующегося большим спросом у клиентов.

Такое решение помогло бы и простым водителям, которые привыкли вести себя осторожнее, увидев рядом каршеринговый непредсказуемый автомобиль.