В ГАИ попросили белорусов чаще использовать "европротоколы". Вот как заполнить, если нет с собой бланка
В ГАИ Могилевской области сообщили, что провели акцию по пропаганде более частого использования "европротоколов" белорусскими водителями. Вот как следует их заполнять в случае ДТП без ГАИ, а когда обязательно надо вызвать инспекторов. Кстати, можно делать и онлайн.
Госавтоинспекция призывает водителей в случае совершения ДТП ни в коем случае не оставлять место происшествия, а прибегнуть к помощи европротокола или, на крайний случай, вызвать наряд ДПС.
Что такое “европротокол”?
Европротокол - это извещение о ДТП . Его заполняют участники происшествия в соответствии с указом президента 11 мая 2019 г. № 175 «О страховании». Такой документ позволяет не вызывать ГАИ, но при этом все равно претендовать на возмещение ущерба по страховке на сумму до 800 евро. И все в таком случае будет законно.
Когда в случае ДТП можно обойтись без вызова ГАИ?
Оформить “Извещение о ДТП” в виде “Европротокола” можно, если:
- Если в ДТП пострадали не более двух авто и повреждения получили только они сами;
- Не был причинён вред жизни или здоровью людей;
- Оба участника ДТП пришли к согласию по поводу причин и обстоятельств происшествия и виновник признал свою вину;
- Оба участника трезвые и не под влиянием накротических средств;
- У всех есть обязательная действующая страховка, водительские права;
- Ущерб не превышает 800 евро.
Как оформить “Европротокол”?
До того как убрать машины с проезжей части, надо обязательно произвести фотосъёмку места ДТП, и даже близстоящих дорожных знаков и других объектов, которые повлияли или стали причиной происшествия. А также отразить на фото условия, в которых произошло ДТП. Не стесняйтесь и делайте побольше фото. Пригодятся при общении со страховой.
[info_b]Виновник ДТП, кстати, должен хранить свой экземпляр “Извещения о ДТП” и фотографии с места происшествия три года , чтобы потерпевшая сторона, выбросив свой экземпляр извещения, не решила заявить о том, что вы скрылись.[/info_b]
Бланк “Европротокола” состоит из двух самокопирующихся листов. При его заполнении используйте шариковую авторучку и пишите с нажимом, чтобы можно было потом без труда прочесть и копию.
Вот инструкция по заполнению. Несмотря на множество пунктов, там ничего сложного:
Помните, что после заполнения “Европротокола” первый лист (оригинал) остается у потерпевшего, второй (копия) - будет храниться у виновника ДТП.
В дальнейшем, потерпевший должен будет сам связаться со страховой компанией виновника, либо со своей.
А вот ещё один пример заполненного бумажного “Европротокола”:
“Европротокол” можно заполнить онлайн в приложении
Кстати, с 1 апреля 2020 года извещение о ДТП можно заполнить в электронном виде. Такую возможность предоставило Белорусское бюро по транспортному страхованию совместно со страховыми компаниями.
[info_b]Лучше всего для этого скачать приложение для телефона на базе Андроид. Это можно сделать в Google Play Market, пройдя по этой