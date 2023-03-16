В ГАИ попросили белорусов чаще использовать "европротоколы". Вот как заполнить, если нет с собой бланка

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Опубликовано: 16.03.2023 12:03 , Обновлено: 16.03.2023

В ГАИ Могилевской области сообщили, что провели акцию по пропаганде более частого использования "европротоколов" белорусскими водителями. Вот как следует их заполнять в случае ДТП без ГАИ, а когда обязательно надо вызвать инспекторов. Кстати, можно делать и онлайн.

Госавтоинспекция призывает водителей в случае совершения ДТП ни в коем случае не оставлять место происшествия, а прибегнуть к помощи европротокола или, на крайний случай, вызвать наряд ДПС.

Что такое “европротокол”?

Пример заполнения "Европротокола" без вызова ГАИ

Европротокол - это извещение о ДТП . Его заполняют участники происшествия в соответствии с указом президента 11 мая 2019 г. № 175 «О страховании». Такой документ позволяет не вызывать ГАИ, но при этом все равно претендовать на возмещение ущерба по страховке на сумму до 800 евро. И все в таком случае будет законно.

Когда в случае ДТП можно обойтись без вызова ГАИ?

Оформить “Извещение о ДТП” в виде “Европротокола” можно, если:

Если в ДТП пострадали не более двух авто и повреждения получили только они сами;

Не был причинён вред жизни или здоровью людей;

Оба участника ДТП пришли к согласию по поводу причин и обстоятельств происшествия и виновник признал свою вину;

Оба участника трезвые и не под влиянием накротических средств;

У всех есть обязательная действующая страховка, водительские права;

Ущерб не превышает 800 евро.

Как оформить “Европротокол”?

До того как убрать машины с проезжей части, надо обязательно произвести фотосъёмку места ДТП, и даже близстоящих дорожных знаков и других объектов, которые повлияли или стали причиной происшествия. А также отразить на фото условия, в которых произошло ДТП. Не стесняйтесь и делайте побольше фото. Пригодятся при общении со страховой.

[info_b]Виновник ДТП, кстати, должен хранить свой экземпляр “Извещения о ДТП” и фотографии с места происшествия три года , чтобы потерпевшая сторона, выбросив свой экземпляр извещения, не решила заявить о том, что вы скрылись.[/info_b]

Бланк “Европротокола” состоит из двух самокопирующихся листов. При его заполнении используйте шариковую авторучку и пишите с нажимом, чтобы можно было потом без труда прочесть и копию.

Вот инструкция по заполнению. Несмотря на множество пунктов, там ничего сложного:

Если буквы кажутся слишком мелкими, нажмите на фото и удерживайте - появится меню с предложением скачать. Нажмите, сохраните и откройте на своем устройстве уже в увеличенном виде.

Помните, что после заполнения “Европротокола” первый лист (оригинал) остается у потерпевшего, второй (копия) - будет храниться у виновника ДТП.

В дальнейшем, потерпевший должен будет сам связаться со страховой компанией виновника, либо со своей.

А вот ещё один пример заполненного бумажного “Европротокола”:

“Европротокол” можно заполнить онлайн в приложении

Кстати, с 1 апреля 2020 года извещение о ДТП можно заполнить в электронном виде. Такую возможность предоставило Белорусское бюро по транспортному страхованию совместно со страховыми компаниями.

[info_b]Лучше всего для этого скачать приложение для телефона на базе Андроид. Это можно сделать в Google Play Market, пройдя по этой