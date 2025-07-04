В ГАИ показали первую в Беларуси дорогу, как в фильме "Трон". Где?

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Опубликовано: 04.07.2025 20:00 , Обновлено: 04.07.2025

В ГАИ Гомельской области сообщили, что на одной из дорог оборудовали люминесцентное покрытие, которое светится ночью на протяжении 10 часов. Причем в ведомстве нововведение назвали "уникальным" и сравнили с "фантастикой". Разметка и на самом деле напоминает дороги в фильме "Трон".

Впрочем, новую разметку нанесли только на 162-м километре трассы Р-31 «Бобруйск-Мозырь-граница Украины».

“Это не фантастика, а реальность: днем разметка «заряжается» от солнца или фар, а ночью излучает мягкое зеленоватое свечение, делая дорогу видимой без дополнительного освещения”, - утверждают в ГАИ.

В ведомстве также пояснили, что выбрали дорогу Р-31 не просто так, а потому что там уже не первый год тестируют “инновации”, например, музыкальную разметку.

















Плюс на выбранном километре трассы есть “сложные отрезки с ограниченным освещением, где безопасность особенно актуальна”.

По словам пресс-службы ГАИ Гомельской области, светится краска за счёт люминофоров в ее составе, которые накапливают энергию в светлое время суток и от фар. Уже после захода солнца разметка начинается светиться.

“Стоит отметить, что впервые на территории нашей страны на дороге республиканского значения начали тестировать люминесцентную разметку”, - похвалились в ведомстве.

В ГАИ не рассказали, сколько стоит такое светящееся в темноте удовольствие. Насколько отличается цена от обычной. И самое главное - как долго такая разметка будет служить без обновления.

Где в мире используют такую разметку?

Люминесцентная дорожная разметка появилась более 10 лет назад. Пионером в этой технологии стали Нидерланды .

В 2014 году на одной из дорог в провинции Северный Брабант появилась первая в мире люминесцентная разметка, разработанная дизайнером Дааном Рузегаардом (Daan Roosegaarde) в рамках проекта Smart Highway . Многие после ее появления вспомнили о в фильме “Трон”. Разметка заряжалась от солнечного света днём и светилась зелёным светом ночью.

В каких странах используют?

Нидерланды – первые тесты, участки дорог с фото люминесцентной краской. Великобритания – эксперименты на трассах (например, в графстве Суррей). Китай – в 2017 году открыли “светящуюся” автостраду в провинции Чжэцзян . Франция – тестирование на некоторых участках дорог. Польша – в 2021 году появилась первая светящаяся велодорожка в Лидзбарк-Варминьски . Россия – в 2020 году в Москве тестировали люминесцентную разметку на пешеходных переходах.

Впрочем, технология светящей разметки пока не получила массового распространения из-за высокой стоимости и необходимости частого обновления.