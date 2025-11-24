В ГАИ показали молодым белорусам, за какие трюки ради лайков лишают водительских прав

🎥 Видео

Опубликовано: 24.11.2025 09:07 , Обновлено: 24.11.2025

Госавтоинспекция Брестской области выступила с особым обращением к молодым водителям. Им наглядно показали, за какие трюки ради лайков в соцсетях можно лишиться водительских прав, поплатиться немалым штрафом и даже остаться на время без "железного коня".

В соцсетях Брестской ГАИ выложили ролик из соцсетей, привлекший внимание инспекторов в ходе мониторинга. Водителя, который решил запечатлеть свои навыки вождения и поделиться результатом в соцсетях, уже лишили прав на полгода, выписали ему штраф на 252 рубля (6 базовых величин) и забрали его мотоцикл на охраняемую стоянку.

Всё из-за опасных трюков, которые продемонстрировал мотоциклист прямо на дороге общего пользования - он поставил мотоцикл на заднее колесо и таким образом какое-то время маневрировал между автомобилями.

В ГАИ такие трюки расценили как грубое нарушение Правил дорожного движения, поскольку такие трюки могут быть смертельно опасными. Водителя привлекли к ответственности по части 11 статьи 18.13 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает штраф от 5 до 10 базовых величин (то есть до 420 рублей сегодня), а также лишение права управления транспортными средствами на срок до полугода.

“Потеря контроля на высокой скорости приводит к мгновенному ДТП. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов ценить свою жизнь! Если вы хотите заниматься стантрайдингом, делайте это на специально оборудованных и безопасных площадках с использованием средств защиты”, - обратились в ГАИ к молодым водителя с призывом не ставить под угрозу свою жизнь из-за “стремления к вниманию в социальных сетях”.

[inf]Стантрайдингом ( от английского stunt - трюк, ride - ездить) называют трюковую езду на мотоцикле - постановка мотоцикла на одно колесо, акробатические трюки на сидении и баке мотоцикла — с прыжками, стойками на голове и руках, кувырками, более “классические” бернауты и дрифт. От большинства других видов мотоспорта стантрайдинг отличает отсутствие строгих рамок, зрелищность и большая доля шоу в выступлении спортсмена.[/inf]