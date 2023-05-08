В ГАИ объявили об усиленном контроле дорог Беларуси на 8-9 мая. Что, где, когда будут делать?

Опубликовано: 08.05.2023 10:52 , Обновлено: 08.05.2023

В Госавтоинспекции МВД Беларуси сообщили, что практически все дороги страны в преддверии и на само 9 мая будут взяты под усиленный контроль. Там пообещали "дополнительные" меры в связи с Днём победы. Какие?

“Территориальные подразделения ГАИ проведут профилактические отработки с целью пресечения нарушений Правил как водителями, так велосипедистами и пешеходами, в том числе на средствах персональной мобильности”, - заверили в ГАИ Беларуси.

В Госавтоинспекции утверждают, что инспекторы уделят “повышенное внимание своевременному выявлению и отстранению от управления транспортными средствами нетрезвых и бесправников”.

“Под особым контролем будут водители мототехники, а также места массового отдыха”, - заверили в ГАИ.

“С учетом ограничений движения в местах проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, просим планировать свои маршруты заранее, внимательно следить за временными дорожными знаками, руководствоваться сигналами регулировщика”, - рекомендовали в инспекции.

В Гродненской области

Мало того, на Гродненщине 8 мая отработают сразу 13 автодорог области. “Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления водителями в состоянии опьянения, не имеющими права управления, а также соблюдению правил безопасности перевозки пассажиров”, - пообещали местные гаишники.

Там заверили, что будут уделять внимание “ВСЕМ ВИДАМ ТРАНСПОРТА”.

При этом, кроме обычных нарядов ДПС, на дороги выедут машины без характерной окраски для негласного контроля.

В Минске

ГАИ Минска, в свою очередь, решила усилить контроль за средствами персональной мобильности. Там заметили, что “самокаты, моноколёса, гироскутеры полюбились минчанам”… Именно так объяснили повышенное внимание к СПМ.

В Брестской области

8 мая на территории Брестской области в ГАИ решили провести так полюбившиеся Госавтоинспекции “рейдовые мероприятия”. Будут усиленно следить за дорогами в сельских населенных пунктах и на автодорогах местного значения.

“Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам притяжения детей: игровые площадки, сельские дома культуры, торговые объекты, парки отдыха и др”, - пообещали там.