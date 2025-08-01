В ГАИ назвали 11-километровый отрезок белорусской трассы, где будет работать "Оракул"

Опубликовано: 01.08.2025 07:36 , Обновлено: 01.08.2025

В ГАИ Витебской области сообщили, что отправят 1 августа патруль с недавно введённым в строй прибором "Оракул-Инсайт" на дорогу М-1 в Оршанском районе на участке 550-561 км.

[inf]Это участок, где идут съезды на Оршу и Витебск. Ловить нарушителей устройство будет с С 08:00 до 20:00.[/inf]

Напомним, что устройство официально используется ГАИ с 26 апреля после проверки работоспособности и получения всех необходимых сертификатов.

Его особенность в том, что камеру устанавливают внутри машины на подголовнике сиденья рядом с водительским или прямо за лобовым стеклом. А участок дороги, на котором будет курсировать машина с новым прибором, соответствующими дорожными знаками с предупреждением о фотофиксации не обозначают .

При этом комплекс автоматически отслеживает скорость движения авто одновременно в четырех полосах движения (как в попутном, так и во встречном направлениях) и, по информации ГАИ, классифицирует транспорт по типу и установленному для него скоростному ограничению.

Водителей не будут, скорее всего, сразу останавливать, если выявят превышение скорости. После того, как «Оракул Инсайт» зафиксирует нарушение, он обработает данные, а нарушителю позже придет «письмо счастья» о привлечении к административной ответственности.