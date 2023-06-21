В ГАИ Могилева появился "Москвич" 70-х годов

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Опубликовано: 21.06.2023 10:45 , Обновлено: 21.06.2023

Патрульный автомобиль "Москвич" 1970-ых годов на днях появился в Госавтоинспекции Могилёва. Бывший владелец - ветеран Геннадий Макаренко - передал его в дар музею дорожной милиции города.

Геннадию Макаренко, которого в могилёвской ГАИ называют “легендарным госавтоинспектором”, на днях исполнилось 92 года. Поздравить ветерана сотрудники могилёвской ГАИ приехали на том самом “Москвиче”, который он несколько месяцев назад передал музею. Авто отреставрировали и перекрасили из гражданского в патрульный автомобиль 70-ых годов, рассказали в официальном телеграм-канале УВД Могоблисполкома.

“Геннадий Константинович был очень рад не только теплым словам и подаркам, но и такому необычному и знаковому сюрпризу, который стал частью истории Госавтоинспекции Могилева”, - отметили в ГАИ.