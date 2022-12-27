В ГАИ Минска подняли цены на свои услуги с 1 января

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Опубликовано: 27.12.2022 14:03 , Обновлено: 27.12.2022

В столичной Госавтоинспекции объявили, что с 1 января 2023 года решили поднять цены на некоторые услуги.

Так, повысится стоимость:

предоставления учебного автомобиля (легкового, автобуса, мотоцикла) при повторной сдаче практического экзамена на право управления транспортным средством — до 40 BYN (ранее было 36).

(ранее было 36). составления договора (купли-продажи, мена, дарение) специалистом МРО ГАИ по желанию продавца (дарителя) и покупателя (одаряемого) — до 20 BYN (ранее было 15).

(ранее было 15). выдачу справки о наличии водительского удостоверения ( на сайте МВД указана цена в 15 BYN )

Ранее Телеграф писал, что власти предложили освободить от транспортного налога еще две группы белорусов. Это прописано в законопроекте «Об изменении законов по вопросам налогообложения» , опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.