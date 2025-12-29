В ГАИ Минщины создали базу из 5000 водителей и следят за ними через камеры

Опубликовано: 29.12.2025 18:26 , Обновлено: 29.12.2025

Заместитель начальника УГАИ (Управления государственной автомобильной инспекции) УВД Минской области подполковник милиции Олег Адамовский рассказал, что в регионе активно расширяют сеть камер на дорогах, которые следят совсем не за скоростью. Главная цель — выявление бесправников, но не только.

«Стремясь снизить риски автокатастроф, осваиваем инновационные методы контроля за движением. Все активнее задействуем и камеры видеонаблюдения, подключенные к республиканской системе мониторинга общественной безопасности», — пояснил милиционер.

По его словам в комментарии для издания «На страже», недавно в Минской области сформировали специальное подразделение, которое как раз занимается мониторингом дорог с помощью видеокамер.

«Освоение этого ресурса начали с дистанционного выявления бесправников, которые садились за руль вопреки запрету. Создали базу данных таких нарушителей, в первую очередь включив в нее тех, кто лишился права управления за езду в нетрезвом виде. «Черный список» расширяется и постоянно актуализируется. Сейчас в нем числится свыше пяти тысяч человек », — признался замначальника ГАИ области.

Тем не менее, специальное подразделение уже занимается выявлением других нарушений. Среди них:

проезд перекрестков не по правилам;

нарушения при обгоне;

проезд на красный свет.

По словам представителя Госавтоинспекции, количество выявленных нарушений в месяц с помощью камер идёт на сотни.