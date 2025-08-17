В ГАИ Минщины рассказали, зачем установили "детский" светофор. Будут ли в других городах?

📷 Фото

Опубликовано: 17.08.2025 19:39 , Обновлено: 17.08.2025

В УВД Минской области сообщили, что в Боровлянах под Минском на одной из улиц установили светофор, который меньше и ниже, чем обычные. В ведомстве пояснили, зачем это понадобилось.

По словам пресс-службы ведомства, уменьшенный и невысокий светофор поставили после того, как на том месте в июне 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля, не заметив красный сигнал светофора.

В ГАИ Минского района провели проверку и решили, что пострадавшая девочка не заметила красный сигнал “из-за своего небольшого роста”. В итоге, на перекрестке продублировали основной светофор уменьшенным.

“Новый сигнал в настоящее время установлен на оптимальной высоте для лучшей его видимости детьми и подростками”, - заявили в ГАИ.

Будут ли аналогичные светофоры устанавливать в других городах Беларуси и насколько эта практика будет массовой, в ГАИ не уточнили. Зато там рассказали, что могут установить кроме обычных светофоров: