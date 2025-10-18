В ГАИ Гродно отчитались, как наказали «учителей» на дорогах

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Опубликовано: 18.10.2025 18:54 , Обновлено: 18.10.2025

В ГАИ Гродно рассказали, что по данным из интернета нашли двух водителей и составили на них административные протоколы. Некоторых оштрафовали. Все наказанные - так называемые "учителя" на дорогах.

Так, в первом случае сотрудники Госавтоинспекции «пробили» по базе номера и нашли водителя Geely, который создал аварийную ситуацию в 7:40 утра в пятницу. Судя по сообщению в интернете, он остановился на проспекте Лебедева в Гродно, вышел из машины и начал бить по стеклу остановившегося за ним авто.

В итоге на 45-летнего мужчину составили протокол по части 8 статьи 18.13 КоАП (нарушение правил дорожной разметки), а также по части 1 статьи 18.20 (остановка или стоянка с созданием препятствий для дорожного движения). Также водителя привлекли к ответственности за создание аварийной обстановки. Какой штраф или наказание получил водитель, в ГАИ не уточнили.

А вот во втором случае 50-летний водитель автомобиля Toyota, которого тоже назвали в интернете «учителем», получил штраф в размере 84 рублей (две базовые величины).

Его наказали за то, что 3 октября около 16:09 в Гродно на проспекте Янки Купалы он неоднократно нарушил правила маневрирования. В интернете про него писали, что таким образом он, вероятно, пытался «проучить» другого участника дорожного движения. В народе таких водителей как раз и называют «учителями».

Почему не стоит становиться “учителем” на дороге

Желание «проучить» или «научить» кого-то на дороге — это прямая дорога к агрессивному вождению и эскалации конфликта. А ещё созданию опасной аварийной ситуации.

Ваши действия — подрезка, резкое торможение, блокировка или агрессивные жесты — не преподадут урок, а спровоцируют цепную реакцию. Неадекватный водитель может ответить ещё большей агрессией, а обычный человек — растеряться и совершить роковую ошибку. В итоге ваша «миссия учителя» может закончиться ДТП с тяжёлыми последствиями, в котором пострадают случайные люди.

Поэтому наш вам совет: если у вас возникает желание кого-то поучить на дороге - помните, что ваша безопасность и жизнь дороже сиюминутного желания доказать свою правоту. Сделайте глубокий вдох и мысленно поблагодарите судьбу, что инцидент остался позади. А ещё лучше - посочувствуйте «нарушителю» и отстаньте от него, отстав или обогнав на максимальную дистанцию.

Самый правильный и безопасный маневр в ответ на чью-то глупость — это предупредительный и спокойный стиль вождения. Ваша задача — благополучно доехать до цели, а не воспитывать на дорогах.