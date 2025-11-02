В Чехии разрешили скорость 150 км/ч на одной из трасс. Через месяц проверили, что там с ДТП

Опубликовано: 02.11.2025 18:07 , Обновлено: 02.11.2025

Мечта многих водителей — «тапку в пол» — осуществилась на одном участке трассы в Чехии. С начала октября полиция разрешила двигаться с максимальной скоростью 150 км/ч на дороге D3. Привело ли это к более частым ДТП?

Оказалось, что водители, увидев знак «150», не просто давили на педаль газа, но часто увлекались и разгонялись ещё быстрее. Полиция не уставала выписывать штрафы на скоростном участке.

«Полицейские регулярно измеряют скорость на этом участке, и не проходит ни дня, чтобы мы не зафиксировали превышение», — рассказала изданию Novinky.cz пресс-секретарь полиции Южной Богемии Ленка Краусова.

Несколько водителей даже лишились прав за скорость свыше 200 километров в час. Правда, оказалось, что серьёзных аварий там не случалось. Участок безопасен даже при более высоких скоростях, сделали вывод местные СМИ.

Сами водители в восторге от нововведения. «Как будто приехал в более благополучную страну. Я нажал на газ и въехал в колонну машин, ехавших в том же направлении с максимальной скоростью», — рассказал водитель Мартин Седлачек.

Управление автомобильных и шоссейных дорог Чехии (ŘSD) уже пообещало, что появятся и другие автомагистрали, где лимит повысят с текущих 130 до 150 километров в час.

А где в Европе уже можно ехать быстрее?

Чехия — не единственная страна в Европе, где экспериментируют со скоростями. Например:

Польша: На некоторых участках автомагистралей A1, A2 и A4 действует ограничение 140 км/ч.

Болгария: На большей части скоростных трасс также можно ехать 140 км/ч.

Но настоящим раем для гонщиков долгое время были немецкие автобаны. Знаменитые участки без ограничений скорости — это не миф. Хотя рекомендательная скорость составляет 130 км/ч, на многих отрезках водители сами решают, как быстро ехать, ориентируясь на дорожную обстановку и свои возможности.

А что слышно в Беларуси?

В Беларуси же увеличение лимита скорости до 140 км/час обсуждалось в далёком 2012 году. Однако от идеи отказались.

“Пока пришли к выводу, что это преждевременно. Ведь для этого нужно провести целый комплекс мероприятий, связанных в том числе с дополнительным обустройством дорог инженерными сооружениями - ограждениями на разделительных полосах, наружное освещение, пешеходные переходы, транспортные развязки”, - заявил тогда замглавы МВД.

Спустя 10 лет в Бресте заговорили о планах реконструкции участка дороги, где можно было бы ехать со скоростью 140 км/час. Речь шла о трассе М-1 на участке от Бреста до Кобрина. Впрочем, пока данный отрезок дороги пользуется не самой доброй славой из-за множества камер на скорость и ограничений до 70-80 км/час.