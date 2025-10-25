В Чехии придумали как прятать зарядки для электромобилей на улицах. Хотели бы такое в Беларуси?

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Опубликовано: 25.10.2025 10:27 , Обновлено: 25.10.2025

Представьте, что вам не нужно искать отдельно стоящую стойку зарядки с проводами и дисплеями. Вы просто подключаете кабель к обычному уличному фонарю. Именно такое решение предложили в чешском городе Брно.

Портал Novinki.cz сообщил, что в Брно появилась первая в Чехии зарядная станция, которая полностью спрятана внутри опоры уличного освещения. Снаружи видна только аккуратная белая розетка. Никаких громоздких коробок, лишних проводов или табло — всё необходимое оборудование встроено прямо в столб.

«Мы использовали существующую инфраструктуру и придерживаемся минимализма. Не устанавливая дополнительное оборудование на столб, мы не занимаем лишнее пространство и не портим внешний вид улицы. Разместив станцию на прочном стальном столбе, мы защищаем её от вандалов», — объяснил Павел Роучек, директор компании «Брненские технические сети».

Устройство работает так же, как и любая другая зарядная станция, но с одним ключевым преимуществом — оно практически невидимо и не съедает драгоценное городское пространство.

Идея не абсолютно нова. Подобные решения уже несколько лет успешно работают в Великобритании, где таким образом установлено более двух тысяч зарядных точек.

Впрочем, просто так поставить зарядку в любой столб - не вариант. В данном случае его пришлось модифицировать: увеличить диаметр и укрепить оболочку, чтобы внутри разместить две распределительные коробки — одну для освещения, а другую для зарядки.

А в Беларуси такое возможно?

Внедрение подобных технологий в Беларуси выглядит очень перспективным по нескольким причинам. Среди них экономия пространства, идеально для плотной городской застройки, где каждый квадратный метр на счету.

Не стоит забывать и про сохранение эстетики: «Невидимые» зарядки не нарушат архитектурный облик наших городов.

Возможно, использование уже существующей сети уличного освещения может ускорить и удешевить создание сети зарядных точек.

Кстати, чехи и британцы — не единственные, кто ищет креативные способы зарядки. В мире появляются и другие интересные проекты:

Некоторые компании тестируют беспроводную зарядку, встроенную прямо в асфальт парковочных мест.

Солнечные деревья в Европе и Азии совмещают в себе арт-объект, источник тени и зарядную станцию на солнечных батареях.

Опыт Брно и Лондона — отличный пример того, как можно сделать технологию удобной, эстетичной и доступной. Так что, возможно, в скором будущем белорусы смогут заряжать свои электромобили, просто припарковавшись под одним из фонарей в Минске, Гродно или Витебске.