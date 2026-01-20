В центре Минска легковушка перевернула "скорую"

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Опубликовано: 20.01.2026 10:18 , Обновлено: 20.01.2026

Утром 20 января автомобиль скорой помощи попал в ДТП в центре Минска. В неё на перекрёстке врезалось легковое авто, после чего "скорая" перевернулась, оказавшись на боку. Сама авария спровоцировала серьёзные пробки в утренний час пик, а Минсктрансу на какое-то время пришлось пустить автобусы по четырём маршрутам в объезд этого перекрёстка и на полчаса остановить движение трамваев.

Авария случилась на перекрёстке улицы Первомайской и улицы Захарова. “Скорая” выехала на него на красный сигнал светофора, но у неё были включены проблесковые маячки синего цвета и работала звуковая сигнализация. По правилам, в такой ситуации остальные машины, невзирая на сигналы светофора, должны пропустить “скорую”, предоставив ей преимущество.

Однако легковая Mazda, как видно на записи с камеры видеонаблюдения с перекрёстка, этого не сделала.

По данным столичной ️Госавтоинспекции, в результате ДТП люди не пострадали, обошлось лишь механическими повреждениями самих транспортных средств. Везла ли “скорая” пациента в момент аварии или же спешила на неотложный вызов, в ведомстве не уточнили.

По данным агентства “Минск-Новости”, авария спровоцировала большие утренние пробки в центре. По данным предприятия “Минсктранс”, им пришлось временно перестроить четыре автобусных маршрута, идущих по улицам Захарова и Первомайская в направлении проспекта Независимости, а движение трамваев по трём маршрутам остановили на полчаса. Сейчас транспорт уже вернули на привычные маршруты.