В центре Минска BMW протаранил остановку

🎥 Видео

Опубликовано: 01.03.2026 14:27 , Обновлено: 01.03.2026

В Минске на улице Куба Коласа около дома №9 20-летний водитель, не справившись с управлением, наехал на светофор и дорожные знаки, а потом въезд в ограждение остановочного пункта трамвая.

К счастью, в результате столкновения пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники ГАИ, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Пока других подробностей нет.

В то же время Госавтоинспекция призвала водителей учитывать не только ПДД, но и дорожную обстановку и погоду.