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В центре Минска BMW протаранил остановку

В центре Минска BMW протаранил остановку
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В Минске на улице Куба Коласа около дома №9 20-летний водитель, не справившись с управлением, наехал на светофор и дорожные знаки, а потом въезд в ограждение остановочного пункта трамвая.

К счастью, в результате столкновения пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники ГАИ, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Пока других подробностей нет.

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В то же время Госавтоинспекция призвала водителей учитывать не только ПДД, но и дорожную обстановку и погоду.

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