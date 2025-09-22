В Бресте запустили серийную сборку минивэнов "новой белорусской марки". Сколько штук пообещали в год?

Опубликовано: 22.09.2025 20:26 , Обновлено: 22.09.2025

На предприятии «Брестмаш» запустили серийную сборку минивэнов под брендом BMG, который в ТГ-канале Брестского облисполкома назвали "новой белорусской маркой". В августе предприятие уже объявляло о старте производства. Видимо, теперь линии заработали на полную мощь.

Пока в ассортименте две модификации: М5Р (пассажирский семиместный автомобиль) и М5С (грузовой цельнометаллический фургон). Обе основаны на китайском автомобиле Dongfeng.

BMG M5 Фургон в честь старта продаж предложили белорусам в автосалоне дилера от 65 тыс рублей в базовой комплектации, в которую входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, передние и задние парктроники, камера заднего вида и другое.

А пассажирскую версию - от 79 тыс рублей. В ней базовая комплектация похожа на грузовую. Есть кондиционер и не только.

В ТГ-канале Брестского облисполкома утверждают, что мощность завода составляет 2000 автомобилей в год. Используются ли в собираемых машинах белорусские детали и какие, там не сообщили.