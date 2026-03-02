В Бобруйске наклонился мост над железной дорогой

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Опубликовано: 02.03.2026 16:26 , Обновлено: 02.03.2026

В Бобруйске жители пожаловались в МЧС, что один из мостов в городе скоро может обрушиться. Спасатели выехали проверить путепровод над железнодорожными путями на улице Карла Маркса.

“По прибытии подразделений МЧС было установлено, что произошло наклонение пешеходной дорожки вдоль путепровода. Спасатели оградили опасную зону. Движение транспорта организовано по другим дорогам города”, - сообщили в МЧС.









В то же время на разрушающийся мост организовали выездное заседание городской комиссии по ЧС.