В Беларуси тестируют беспилотные БелАЗы
Генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин 26 марта съездил на специальный полигон, где идут испытания беспилотных БелАЗов. Пока неясно, на каком этапе находится разработка.
«Для БЕЛАЗа производство беспилотной техники — это стратегический фундамент развития на десятилетия вперед», — заявил Сергей Лесин.
По его словам, на предприятии понимают, что все идет к тому, что в горнодобывающей отрасли будет происходить полная цифровизация.
«И сегодня мы делаем ставку на собственные разработки и глубокую кооперацию с партнерами из Союзного государства. Наши интеллектуальные системы управления и программное обеспечение позволяют нам быть полностью независимыми от западных технологий», — рассказал гендиректор БЕЛАЗа.
Известно, что проект разработки беспилотных карьерных самосвалов стал результатом научно-технической кооперации ОАО «БЕЛАЗ» с Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси (Национальной академии наук Беларуси) и IT-партнером «ИнДев Солюшенс».