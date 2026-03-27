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В Беларуси тестируют беспилотные БелАЗы

В Беларуси тестируют беспилотные БелАЗы
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Генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин 26 марта съездил на специальный полигон, где идут испытания беспилотных БелАЗов. Пока неясно, на каком этапе находится разработка.

«Для БЕЛАЗа производство беспилотной техники — это стратегический фундамент развития на десятилетия вперед», — заявил Сергей Лесин.

По его словам, на предприятии понимают, что все идет к тому, что в горнодобывающей отрасли будет происходить полная цифровизация.

«И сегодня мы делаем ставку на собственные разработки и глубокую кооперацию с партнерами из Союзного государства. Наши интеллектуальные системы управления и программное обеспечение позволяют нам быть полностью независимыми от западных технологий», — рассказал гендиректор БЕЛАЗа.

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Известно, что проект разработки беспилотных карьерных самосвалов стал результатом научно-технической кооперации ОАО «БЕЛАЗ» с Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси (Национальной академии наук Беларуси) и IT-партнером «ИнДев Солюшенс».

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