В Беларуси снова выросли цены на бензин и дизель

Опубликовано: 04.04.2026 09:10 , Обновлено: 04.04.2026

С субботы, 4 апреля, в Беларуси снова подняли цены на автомобильное топливо на всех заправках страны. Это делается централизованно, так как государственный «Белнефтехим» (Белорусский государственный концерн по нефти и химии) обладает монополией на поставки бензина и дизеля, в том числе и на частные сети.

Новые цены с субботы вырастут ещё на 3 копейки и будут такими:

АИ-92 — 2,57 рубля

АИ-95 — 2,67 рубля

АИ-98 — 2,89 рубля

дизель — 2,67 рубля

Ранее «Белнефтехим» объяснил двухэтапное повышение цен усложнившейся логистикой, не уточнив, что это значит, и ситуацией на мировых рынках.

В последний месяц цены на нефть на мировых биржах превысили 100 долларов, что стало следствием развязанной США и Израилем войны в Персидском заливе.