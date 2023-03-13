В Беларуси снова снизили цены на топливо с 14 марта. Почему?

Опубликовано: 13.03.2023 20:03 , Обновлено: 13.03.2023

Государственный концерн-монополист "Белнефтехим" объявил о снижении цен на автомобильное топливо в Беларуси с 14 марта 2023 года.

Литр бензина и дизеля упадет на 1 копейку. Это будет второе понижение за год.

Цены на всех заправках Беларуси станут такими:

АИ-92-К5-Евро — 2,34 руб.;

АИ-95-К5-Евро — 2,44 руб.;

АИ-98-К5-Евро — 2,66 руб.;

дизельное топливо — 2,44 руб.

В “Белнефтехиме” не сообщили, что послужило причиной для снижения цен на топливо в стране уже второй раз в году. Ранее колебания цен на нефть на международном рынке не влияли напрямую на стоимость топлива в Беларуси. Однако возможно, ситуация изменилась в связи с конфликтом в Украине и международными санкциями.

Так, цена нефти Brent 13 марта снова обновили минимум за последний месяц, понизившись на 2,5%, до $80,7 за баррель, хотя днём ненадолго проваливалась даже ниже $80. А тем временем и цена на российскую нефть сильно падает уже месяц из-за международных санкций. Вот и Индия 13 марта согласилась приобретать российскую нефть по цене не выше «потолка», установленного странами G7 и Евросоюзом. Скорее всего (официальной информации нет), Беларусь также получает ее со скидкой.

Но главной причиной снижения цен на топливо может быть желание правительства Беларуси снизить инфляцию в стране, помочь перед посевной сельскому хозяйству, плюс стимулировать потребление бензина и дизеля потребителями внутри страны. В Беларуси работают два НПЗ, хотя для покрытия потребностей на внутреннем рынке достаточно мощностей одного завода. До вторжения России в Украину, эта страна была одним из главных потребителей белорусского топлива. Теперь же закрыты ещё и европейские рынки.