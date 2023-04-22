В Беларуси снова снизили цены на топливо. Но не сразу

Опубликовано: 22.04.2023 11:02 , Обновлено: 22.04.2023

В Белнефтехиме сообщили, что с 25 апреля 2023 года снова снизят предельные розничные цены на всех АЗС Беларуси. Они упадут на целую копейку.

Цена автомобильного бензина и солярки будут такими:

АИ-92-К5-Евро – 2,28 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,38 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,60 руб.,

дизельное топливо – 2,38 руб.

Это будет 8-е снижение цен за 2023 год. Все предыдущие тоже были на копейку. Таким образом, цены упадут примерно на 3,5%.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский посол в России Дмитрий Крутой намекнул, что так делают, чтобы сравнять их с российскими.

На данный момент в России в Москве бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене от 44,5 до 48,81 российских рублей. Это примерно 1,5 белорусских рубля. Таким образом цена литра бензина в Беларуси на 53,33% выше российской.