В Беларуси снова снизили цены на топливо. Но не сразу
В Белнефтехиме сообщили, что с 25 апреля 2023 года снова снизят предельные розничные цены на всех АЗС Беларуси. Они упадут на целую копейку.
Цена автомобильного бензина и солярки будут такими:
- АИ-92-К5-Евро – 2,28 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 2,38 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 2,60 руб.,
- дизельное топливо – 2,38 руб.
Это будет 8-е снижение цен за 2023 год. Все предыдущие тоже были на копейку. Таким образом, цены упадут примерно на 3,5%.
Ранее Телеграф сообщил, что белорусский посол в России Дмитрий Крутой намекнул, что так делают, чтобы сравнять их с российскими.
На данный момент в России в Москве бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене от 44,5 до 48,81 российских рублей. Это примерно 1,5 белорусских рубля. Таким образом цена литра бензина в Беларуси на 53,33% выше российской.