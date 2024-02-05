В Беларуси одну из республиканских трасс перекрыли на полтора года

Опубликовано: 05.02.2024 18:37 , Обновлено: 05.02.2024

В пресс-службе Брестского областного исполнительного комитета через Телеграм сообщили, что трассу Р-2 закрыли на ремонт сразу на полтора года.

“Напоминаем, на трассе Береза—Ивацевичи перекрыто движение из-за ремонта путепровода. С 24 января 2024 года по май 2025 года перекрыто движение по путепроводу через железную дорогу на 155 км автомобильной дороги Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин (возле д. Нехачево) в связи с проведением ремонтных работ”, - сообщил в официальном ТГ-канале “1регион”.

Место, где трассу перекрыли.

Там же уточнили, что для водителей не вср потеряно: объехать данный участок можно по международной трассе М1/Е30 Брест – Минск – граница РФ.

[inf]Дорога Р2 — автомобильная трасса республиканского значения, соединяющая Столбцы и Кобрин. Ее общая протяжённость — 227 км. Проходит по территории Столбцовского и Несвижского районов Минской области. Барановичского, Ивацевичского, Берёзовского, Кобринского районов Брестской области.[/inf]