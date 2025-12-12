В Беларуси объявили о старте продаж китайских Renault. Что по цене?

Опубликовано: 12.12.2025 15:04 , Обновлено: 12.12.2025

Китайская компания Dongfeng объявила о старте официальных продажи в Беларуси модели грузового фургона Bigvan, построенного, как там заявляют, на платформе Renault Master.

Этот китайский фургон построен на базе Renault Master и Nissan Interstar. В Беларуси Dongfeng Bigvan предложат в четырёх конфигурациях с грузовым объёмом от 8 до 14 кубических метров. В комплектациях будут входят LED-фары, система круиз-контроля, камера заднего вида, мультимедийный экран на базе Android и цифровая панель приборов.

Сам китайский Renault оснащён 2,3-литровым турбодизельным двигателем Renault-Nissan мощностью 136 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту “Евро-5”. В качестве опций доступны 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.

А вот цена нового фургона будет порядка 109 800 белорусских рублей (примерно 37 425 долларов). Дистрибьютор заверил, что первая партия машин уже находится на пути в Беларусь.