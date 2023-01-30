В Беларуси начнут продавать "премиальные" паркетники из Казахстана

Опубликовано: 30.01.2023 12:27 , Обновлено: 30.01.2023

Компания "Атлант-М" объявила о скором старте продаж легковых автомобилей китайской марки Jetour которые производят в Казахстане. Jetour - это премиальная версия уже знакомых белорусам китайцев Chery.

Продажи начнутся, как обещает дилер, в первом квартале 2023 года с кроссовера Jetour X70, класса С+. Паркетник уже прошел сертификацию в Беларуси.

Chery Jetour X70 — это семиместный, среднеразмерный кроссовер, разработанный на платформе Chery Tiggo 8. Название бренда в переводе с “китайского” JET и TOUR означает «удобное путешествие», утверждают в компании-производителе.

Jetour X70 комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбо с системой изменения фаз газораспределения мощностью 147 л.с. в комплекте на выбор или 5-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В Китае такой автомобиль стоит от 12 до 19,5 тыс долларов в эквиваленте. Скорее всего, в Беларуси китайские паркетники из Казахстана будут продавать по цене от 23 до 35 тыс долларов (по аналогии с другими китайцами, что вдруг появились в нашей стране) Но это не точно. Дилер пока не назвал стоимость в белорусских салонах.