В Беларуси изменили правила ввоза автомобилей из США

Опубликовано: 06.03.2023 08:24 , Обновлено: 06.03.2023

В Беларуси с 1 марта вступили в силу новые правила ввоза автомобилей с американских аукционов. Об этом сообщил Onliner со ссылкой на компанию Westmotors, которая занимается подбором и пригоном машин из США.

Там рассказали, что теперь машины моложе трех лет, которые ввозят в Беларусь, должна оценить Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП). Исходя из рыночной стоимости автомобиля при его ввозе высчитывают таможенную пошлину.

Однако есть исключения, пишет издание. По словам экспертов, если есть возможность по VIN выяснить стоимость авто при покупке (например, через autoAstat, bidfax), оценка не нужна.

Но в случаях, когда это сделать нельзя, владельца авто отправят в БелТПП. К слову, оценка палаты не окончательная. В Westmotors подчеркнули, что ее можно оспорить с помощью другого оценщика.

При этом, квадроциклы, мотоциклы и другие подобные транспортные средства, оценить можно любым экспертам, у которых есть соответствующая лицензия.

Как рассказали автовладельцы Onliner, после вступления в силу нововведения возникла проблема — БелТПП записывает авто на оценку только на следующую неделю, а стоянка на складах временного хранения обойдется в 10 рублей в сутки.