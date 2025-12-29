В БАА назвали количество ввезённых в Беларусь в 2025 году легковых автомобилей

Опубликовано: 29.12.2025 09:15 , Обновлено: 29.12.2025

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) заявили, что белорусы активно импортируют машины из-за рубежа, и что в 2025 году ввоз таких машин перевалит за 130 тыс. штук. Это намного больше, чем всё производство завода «Белджи» под Борисовом.

«… я ещё отметил бы существенное увеличение доли ввоза легковых автомобилей физическими лицами. Во многом это является следствием непропорционального изменения ставок утилизационного сбора в начале года согласно постановлению Совета Министров №50 от 28 января 2025 года», — заявил председатель автомобильной ассоциации «БАА» Сергей Варивода в эксклюзивном комментарии для автомобильного портала ABW.by.

По данным эксперта, по итогам 2025 года импорт автомобилей составит порядка 135 000 штук, и из них 3/4 — это ввоз машин самими белорусами, а не дилерами.

«Конечно, речь идёт в основном о ввозе бывших в употреблении автомобилей. Но “неорганизованный ввоз” уже начинает наступать на пятки дилерскому импорту. Например, к концу года ассоциация зафиксировала паритет по импорту новых гибридных легковых автомобилей физическими и юридическими лицами», — признался глава БАА.

По его словам, повышение ставок на ввоз авто из-за пределов ЕАЭС вместо стимулирования внутренних продаж внутри союза «угробило ввоз китайских иномарок… из Российской Федерации». Всё это привело к тому, что белорусский рынок почти покинули бренды, собираемые из машинокомплектов в России. Речь идёт о Haval, BAIC, Chery, Jetour, Exeed.

В то же время доля импортируемых из Китая иномарок, по данным УП «БАА-Консалт», за год выросла на 50%.

Варивода напомнил, что постановление Совмина Беларуси №50 подняло ставку утилизационного сбора в 43 раза для производимых в России автомобилей китайских брендов.

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