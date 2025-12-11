В Академии Наук отчитались об испытании супертрактора МТЗ

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Опубликовано: 11.12.2025 16:40 , Обновлено: 11.12.2025

В пресс-службе Академии наук Беларуси сообщили, что завершились первые полевые испытания трактора МТЗ BELARUS-5425 вместе с почвообрабатывающим модульным агрегатом АМП-6, который был разработан в НАН РБ.

Разработка РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» и сам трактор показали качество работы, соответствующее техническим и агротехнологическим требованиям, утверждают учёные.

Напомним, что самый мощный (542 л.с.) отечественный трактор BELARUS-5425 был представлен ещё в июне на «Белэкспо-2025». Его главное предназначение — работа с комбинированными агрегатами, способными за один проход выполнить несколько операций.





































Именно поэтому в НАН РБ разработали АМП-6. Устройство за один проход полностью подготавливает почву к посеву, а также выполняет ряд других технических операций по возделыванию сельхозпродукции, пояснили в Академии наук.

Впрочем, серийное производство АМП-6 ещё только предстоит наладить. В Академии наук не сообщили, когда агрегат появится в продаже. Супертрактор МТЗ тоже пока не в серии. А испытания продолжаются.