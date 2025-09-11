У премьера Польши Туска угнали машину

Опубликовано: 11.09.2025 11:34 , Обновлено: 17.09.2025

Личный автомобиль, принадлежащий семье премьер-министра Польши Дональда Туска, был угнан в районе Труймясто. К расследованию дела привлекли не только местные подразделения полиции, но и спецслужбы, которым поручено выяснить все обстоятельства угона.

По данным польских СМИ, речь о автомобиле марки Lexus. По данным портала se.pl, с 2021 года семейство Туска ездит на эксклюзивном мощном внедорожнике-гибриде Lexus RX 450h приглушённого серебристого цвета. Стоимость такого нового авто в Польше может превышать 110 тыс. долларов.

Сам автомобиль обнаружили к вечеру 10 сентября, после изучения записей с камер видеонаблюдения, а также полицейских опросов людей, которые могли быть свидетелями или располагать какой-либо информацией о происшествии.

“Благодаря быстрой идентификации и эффективной оперативной работе автомобиль был обнаружен всего через несколько часов после поступления сообщения на парковке в Гданьске”, — говорится в официальном заявлении полиции, которое процитировал портал WP.pl.

При этом в полиции Поморья подчеркнули, что сотрудники Следственного отдела полиции Гданьска ещё продолжают процессуальные действия, в частности, ведётся работа по установлению личности и задержанию предполагаемого преступника, угнавшенго машину премьера.

В Службе государственной охраны, в свою очередь, заявили, что ситуация “не представляет личной угрозы семье премьер-министра”.