Таможня предупредила белорусов, когда заплатят по 4 евро за кг запчастей

Опубликовано: 01.04.2026 16:41 , Обновлено: 01.04.2026

В Государственном таможенном комитете (ГТК) разъяснили ситуацию с ввозом в Беларусь деталей автомобиля, которые сняли с машины во время ремонта за границей. Поводом стал вопрос одного из белорусов, столкнувшегося с неопределенностью.

Гражданин обратился к таможенным органам в такой ситуации: в личном автомобиле за границей пришлось заменить коробку переключения передач (КПП) из-за поломки. Мужчину интересовало, можно ли привезти обратно в Беларусь снятую «нерабочую» деталь.

В таможне ответили, что при определенных условиях придется заплатить даже за свою, не приобретенную за рубежом.

«Коробка переключения передач, установленная на транспортном средстве, не подлежит учету, соответственно, при обратном ввозе в Беларусь автомобиля нет необходимости ее декларировать», — рассказали в ГТК, что делать с новой деталью. Платить за новую не надо, и на том спасибо.

А вот снятую неисправную запчасть можно ввозить обратно как обычный товар для личного пользования. Но если ее стоимость превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес — 25 кг (а коробка передач превышает и предельный вес, и, скорее всего, сумму), нужно платить таможенную пошлину и налоги.

Ставка, по словам представителей ГТК, составит 30% от стоимости в части превышения 500 евро, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.

Мало того, владельцу необходимо будет задекларировать запчасть. А если этого не сделать, ждут последствия в виде штрафов и даже конфискации детали.