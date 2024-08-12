"Так много вопросов, так мало ответов" - Под Гомелем заметили автомобиль зависший на обрыве над рекой

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Опубликовано: 12.08.2024 13:33 , Обновлено: 12.08.2024

Пользователь TikTok, проплывая на лодке по реке Птичь в Гомельской области, заметил автомобиль, который рискованно припарковал один из белорусов на побережье.

Автомобиль Volkswagen Passat опасно повис над рекой, готовый вот-вот скатиться, но его владельцев поблизости не было видно.

“И такое бывает на рыбалке”, - сопроводил комментарием видеосъёмку автор видеоролика.

Пользователи соцсети удивились увиденному и выдвинули свои теории о том, почему такое могло произойти.

“Скорее всего развернулся задом и свалился! У меня была похожая ситуация, но я вышкребся, благо передний привод!” - предположил один из пользователей.

“Ой, да ладно! Просто лодку на воду опустили!” - высказал свою версию другой комментатор.

“Подвеску перебирает”, - пошутил кто-то.

“Так много вопросов, так мало ответов”, - резюмировал ещё один комментатор.