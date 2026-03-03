"Свет есть, а дороги не видно": поговорили с мастером, когда стоит делать полировку и когда Bi-LED — не панацея

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Опубликовано: 03.03.2026 01:00 , Обновлено: 02.03.2026

С приходом весны любой автомобиль требует от своего владельца особого внимания. После экстремальных условий работы в зимние морозы, ежедневной «полировки» скребком ледяных узоров на лобовом стекле и бесконечных песчано-солевых ванн на дорогах машина нуждается как минимум в косметическом ремонте.

Три «зимние» проблемы, которые подсвечивает весна

Есть три элемента, которым по весне нужно уделить особое внимание: фары, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие (ЛКП).

В конце зимы, когда сходит снег, многие водители замечают неожиданную проблему: фары перестают светить как надо. Вроде свет есть, но толку от него чуть. Дорога становится «плоской», знаки бликуют, мокрый асфальт «съедает» почти весь свет, а после мойки фары и вовсе запотевают изнутри, что только усугубляет проблему.

Не лучшим образом после зимы может выглядеть и капот — так, будто по нему аккуратно прошли мелким абразивом. «Красоты» картине добавляет лобовое стекло: под ярким весенним солнышком отчетливо проявляется «паутинка» светящихся точек — микросколов, образовавшихся за зиму.

В этот момент многие белорусы допускают типичную ошибку: пытаются исправить всё по отдельности и в разных местах. А потом удивляются, почему всё пошло не так. Вроде и свет стал лучше, но встречные моргают. Пленка отслоилась, а лобовое стекло после полировки дает блики, которые раздражают сильнее, чем пропавшие царапины.

Корреспондент Telegraf.news поговорил с Алексеем Шестаком, руководителем ООО «Фарки», чтобы разобраться: можно ли решить все эти проблемы за один визит? Если всё продумать заранее, вполне реально сделать всё так, чтобы потом не кусать локти — не переплачивать, не превращать весеннюю «косметику» для авто в бесконечный ремонт, но и не жертвовать чем-то в ущерб безопасности.

Именно безопасность Алексей Шестак и советует поставить во главу угла: начинать ремонт надо с того, что влияет на безопасность напрямую, — со света. И только потом закрывать остальной «пакет» зимних последствий — приступать к защите кузова пленкой и шлифовке лобового стекла (впрочем, этот этап не всегда возможен). Разумеется, лучше поискать сервис, где все эти работы готовы сделать в одном месте, — так вы точно сэкономите свое время.

Мощный свет — не значит правильный

Запрос на ремонт фар в Минске весной повышается вовсе не потому, что лампочки за зиму тускнеют из-за более частого использования. Это кажется логичным, ведь зимой световой день короче, следовательно, водители чаще включают фары.

Но истинная причина гораздо глубже и куда неприятнее. И кроется она в размытии светотеневой границы фар.

«Критический маркер — светотеневая граница, — объясняет Алексей Шестак. — Если она размыта, “плывет” или рвется, водитель начинает уставать быстрее, особенно на мокром весеннем асфальте. Ирония в том, что при этом свет может казаться мощным: ярко подсвечиваются знаки, мокрая дорога блестит, но полезной информации становится меньше».

Простая замена ламп ситуацию не спасет. Всё потому, что размытая граница — результат целого букета проблем, с которыми сопряжена эксплуатация авто в зимних условиях:

запотевание фар — влага внутри рассеивает пучок;

нарушение герметизации — в оптику попадает грязь;

сбитая регулировка — фары светят слишком высоко, «в небо», или, наоборот, слишком низко.

Bi-LED не панацея?

Многие автомобилисты в таких случаях решаются на кардинальный шаг — установку Bi-LED (би-светодиодных) модулей. В попытке сэкономить водители часто устанавливают их самостоятельно, ведь процесс кажется несложным.

Однако Алексей Шестак предостерёг водителей от такого легкомысленного отношения к процессу, ибо на кону здесь — ваша безопасность.

«На практике Bi-LED — это не только модуль. Это посадка, центровка, питание, теплоотвод, отсутствие паразитных засветов и обязательная настройка на стенде. Если любой из этих шагов сделан “примерно”, итог может быть парадоксальным: свет мощный, но по ощущениям — хуже. Водитель получает блики, встречные — дискомфорт, а проверка на техосмотре превращается в лотерею», — пояснил специалист.

По его словам, в данном случае целью является не более «сильный» свет, а корректная настройка «управляемого» пучка света.

Именно этого требуют и действующие регламенты безопасности (включая ТР ТС 018/2011 — Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и международные регламенты по установке световых приборов). Их смысл сводится к тому, чтобы свет не ослеплял других участников движения, а водителю давал возможность хорошо оценить обстановку на дороге.

Пленка: кромки важнее бренда

После того как вы разобрались со светом, можно приводить в порядок и кузов. Зимний абразив не щадит никого: даже при аккуратной эксплуатации машины передний бампер и капот неизбежно покрываются сетью микроцарапин. Логичное решение — оклейка авто пленкой. Но и здесь есть нюансы, о которых не пишут в рекламных буклетах.

«Антигравийная пленка PPF (Paint Protection Film) — это защита от типичных мелких воздействий, а не броня, — напоминает эксперт. — Она не отменяет физику камня и не “лечит” слабое основание. Если покрытие уже проблемное (следы ремонта, слабый лак, сколы по кромкам), пленка это не исправит — она это проявит».

Самый практичный подход, по мнению Алексея, — оклейка зон риска. Это не бюджетный и «урезанный вариант» ремонта, как полагают некоторые, а логичная мера, основанная на практике: защищаются те детали, которые страдают чаще всего и оказываются под ударом первыми.

Самое главное в данном случае — уделить пристальное внимание кромкам и подворотам пленки при приемке работы. Именно в этих деталях кроются проблемы, которые чаще всего всплывают у автолюбителей по весне.

«В теории кромка должна выглядеть аккуратно и держаться. На практике это место, где проявляются недостатки подготовки поверхности. Если кромку перегрели, перетянули, плохо подготовили или “закрыли” по грязи — весной начинается сценарий “пленка отходит”. Вину обычно возлагают на пленку, хотя причина в самом процессе», — пояснил специалист.

И еще один важный момент, который следует учесть, если вы решили «закатать в пленку» свое авто, — это мойка в первые дни. Агрессивная мойка, щетки, попытки «дотереть» отдельные места — всё это категорически недопустимо в первые дни после оклейки, поскольку сведет на нет все усилия мастера придать лоск вашему авто.

Тонировка

Отдельная тема — тонировка задней полусферы. Долгое время в Беларуси это было под запретом, но с осени прошлого года частичная тонировка разрешена, поэтому с приходом весны и долгожданных солнечных дней эта опция станет весьма актуальной.

Разумеется, ваши пассажиры, особенно дети, точно скажут спасибо за тень в жаркий денек на задних сиденьях. И всё же к выбору тонировки нужно подходить с умом, соблюдая баланс между приватностью, комфортом и безопасностью.

Цель тонировки — сделать поездку в авто комфортнее, не снижая при этом видимость для водителя, в том числе ночью или в дождь.

«Уставшее» лобовое стекло — есть ли альтернатива замене?

Третья весенняя популярная проблема проявляется с первым ярким солнцем. Подсвечиваются все мельчайшие изъяны лобового стекла, которое зимой могло казаться просто «чуть грязноватым»: мелкие царапины, матовость, слепящие блики и точки. Но решить эту проблему одной лишь полировкой стекла невозможно.

«Проблема в том, — подчеркивает Алексей, — что полировка стекла — не аналог полировки кузова, где можно “прибрать” поверхность почти без оптических последствий. На стекле любые ошибки сразу проявляются с ярким светом».

Поэтому грамотная работа мастера с лобовым стеклом начинается с оценки его состояния: где допустима коррекция, а где есть риск получить новые визуальные проблемы. Слишком глубокие царапины зачастую невозможно заполировать бесследно, и они остаются заметными под определенным углом или при встречном свете фар.

«Здесь важна честность: “станет лучше” и “исчезнет полностью” — разные обещания, и второе почти всегда опасно», — предупреждает специалист.

[inf]Кстати, в B2B-сегменте (бизнес для бизнеса, то есть в сегменте рынка, где компании работают друг с другом; здесь речь об остеклении витрин, витражей, фасадов) логика та же, только ставки выше. Восстановление остекления без его полной замены возможно в случае, если дефект поверхностный, а замена — дорогая и сложная по логистике, уточняет специалист.

Впрочем, в этом случае специалисты всё равно рекомендуют обязательно проводить предварительное тестирование на небольшом участке. «Шлифовка стеклопакетов без проверки может дать равномерный, но неправильный оптический эффект», — пояснил Алексей. [/inf]

Почему всё лучше делать в одном месте

Некоторые водители полагают, что выполнять разные работы в разных сервисах — выгоднее. Где-то можно отшлифовать фары подешевле, где-то — закатать авто в пленку, а Bi-LED модуль и вовсе установить самому или по знакомству у ребят в ближайших гаражах.

Однако такая попытка сэкономить нередко оборачивается не только лишней тратой времени, но и дополнительными финансовыми потерями, ведь некоторые работы приходится переделывать по второму кругу.

Алексей Шестак назвал топ-3 типичных проблем, с которыми в 90% случаев сталкиваются водители, когда решают делать свет, кузов и стекло в разных местах:

после работ по фарам машину моют или полируют как попало — и снова запускают влагу в оптику;

пленку клеят на кромки, не учитывая состояние ЛКП после зимы, — в результате пленка отслаивается через месяц;

лобовое стекло полируют «как кузов» — на нем появляются блики, которые мешают сильнее старых царапин.

«Когда эти направления ведутся в рамках логики одного процесса и под единой ответственностью, становится проще всё контролировать, — резюмирует Алексей Шестак. — Сначала восстановить управляемый свет, затем защитить зоны, которые реально страдают, и только потом привести в порядок стекло там, где это реально улучшит обзор, а не создаст новые визуальные эффекты. Это не “комплекс ради комплекса”. Это порядок работ, который снижает вероятность переделок».

Так как водителям поступить правильно?

По свету:

Не гонитесь за мощностью фар.

Начинайте с диагностики и регулировки.

Откажитесь от техники «сделай сам».

По пленке:

Смотрите на кромки при приемке работ — именно там проявятся будущие отслоения.

Учитывайте тот факт, что антигравийная пленка не скрывает дефекты, а наоборот, проявляет их.

По шлифовке лобового стекла:

Не верьте обещаниям «сделаем как новое» — у полировки есть разумные пределы, выходить за которые не рекомендуется.

И главное правило: если есть возможность сделать всё в одном месте — идите туда. Иначе рискуете потерять не только свое время, но и деньги с нервами.