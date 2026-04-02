Совмин ввел масштабные изменения правил для грузовиков, такси, пассажирских и школьных автобусов

Опубликовано: 02.04.2026 18:50 , Обновлено: 02.04.2026

Правительство Беларуси (Совмин) утвердило значительные изменения в правила автомобильных перевозок, которые затронут как пассажирский сектор, так и логистику. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Александр Турчин.

Теперь, согласно сообщению пресс-службы правительства, все автобусы, выполняющие перевозки пассажиров, должны оснащаться «средством видеофиксации».

Изменения коснулись и оплаты проезда. В Совмине сообщили о «закреплении» видов проездных документов и определении порядка их использования «по аналогии с городским электрическим транспортом» (троллейбусами, трамваями и метро), чтобы это ни значило.

Чиновники сообщили, что планируется исключение случаев изменения способа оплаты при выполнении перевозки и «упорядочение оплаты посредством электронной информационной системы».

В правительстве заявили, что целью является «исключение случаев отказов при бронировании» и борьба с «высокой стоимостью услуг по перевозкам пассажиров автомобилями-такси» при заказе поездки без использования мобильных приложений или диспетчера.

Также по предложению Минобразования (Министерства образования) стаж работы для водителей школьных автобусов был уменьшен « с трех до одного года ».

Грузоперевозки тоже меняются

Грузовой транспорт также ждет повсеместная установка камер. Кроме того, грузовики должны быть оборудованы аппаратурой спутниковой навигации (системами GPS или ГЛОНАСС для отслеживания местоположения транспортного средства).

Для перевозчиков грузов установлены следующие требования:

Оснащение транспортных средств «средством видеофиксации и аппаратурой спутниковой навигации»;

Обязательное использование полога (плотного защитного покрытия или брезента) для защиты дорог и придорожной полосы от загрязнений;

Оборудование кузова специальными приспособлениями при перевозке древесины.

Судя по тексту сообщения Совмина, перевозчик теперь не только обязан предоставить этот самый полог, но и обеспечить «его надлежащее использование водителем» во время движения. Естественно, за несоблюдение этих норм владельцам автопарков может грозить ответственность, предусмотренная законодательством.

Ниже представлены основные технические требования для различных видов транспорта: