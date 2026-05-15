Совмин разрешил белорусам не проходить техосмотр при смене владельца авто

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Опубликовано: 15.05.2026 08:16 , Обновлено: 15.05.2026

Белорусским автомобилистам в скором времени не придётся в обязательном порядке повторно проходить техосмотр при смене собственника транспортного средства. Соответствующее постановление на днях подписал премьер-министр Александр Турчин.

Согласно постановлению Совета Министров №244 «О государственном техническом осмотре и основных показателях в области дорожного движения» от 13 мая 2026 года, которое сегодня выложили на Национальном правовом интернет-портале, через полгода, когда основные положения документа официально вступят в силу, проходить повторно техосмотр на купленную машину не придётся.

Сейчас при смене собственника транспортного средства новому владельцу приходится сразу же проходить техосмотр, даже если машина с предыдущим хозяином получала допуск на участие в дорожном движении совсем недавно. После вступления в силу новых правил, техосмотр не будет аннулироваться при смене владельца и будет продолжать действовать в течение всего периода действия разрешения, выданного предыдущему владельцу.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе правительства, этим же постановлением Совмина полномочиями по выдаче разрешений диагностическим станциям передали от БелНИИТ «Транстехника» - Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. Ведомству также предоставили доступ к данным из государственных информационных ресурсов. То есть теперь белорусам не придётся предоставлять некоторые документы лично.

Также правительство сняло ограничения по перечню юридических лиц, которые проводят испытания специальных транспортных средств (рефрижераторы, ледники, изотермические фургоны, изотермические транспортные средства - цистерны) и сократило некоторые нормативные правовые акты.

Дополнительно документом были определены основные показатели в области дорожного движения и порядка их государственного учета. Ранее это входило в компетенцию Министерства внутренних дел.