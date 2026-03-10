Совмин предложил изменить некоторые штрафы для водителей. Кому из бесправников "скидка"?

Опубликовано: 10.03.2026 14:06 , Обновлено: 10.03.2026

На Национальном правовом интернет-портале опубликован законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Документ, внесенный Советом Министров, вносит сотни правок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс. Корреспондент Telegraf.news изучил, что именно может измениться для водителей

Скидка для забывчивых водителей

Одним из самых заметных новшеств для автомобилистов стала дифференциация наказаний для бесправников. Сейчас, напомним, минимальный штраф за езду без прав составляет 5 базовых величин (БВ). Согласно документу, теперь появится отдельный состав правонарушения.

Как указано в новой части 3 статьи 18.14 КоАП, «управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством вследствие истечения срока действия водительского удостоверения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу» будет наказываться штрафом в размере от 2 до 5 БВ. То есть, по предложению авторов, для тех, у кого просто истек срок действия прав, наказание может стать мягче — как минимум, нижняя планка штрафа снижается более чем в два раза.

Впрочем, в законопроекте уточняется, что это послабление касается только данного конкретного случая - для просроченных, а не езды без прав вообще.

Служебные авто и «золотые парашюты» под контролем

Законопроект вводит новую статью 24.60 об ответственности за нарушение порядка приобретения служебных и специальных легковых автомобилей. Речь идет о госорганах и организациях, которые покупают машины для работы.

Как поясняется в документе, теперь четко прописаны требования: ограничения по стоимости, производителю, а также обязательное отсутствие у организации просроченных долгов по налогам и зарплате. За невыполнение этих условий должностным лицам грозит штраф от 50 до 200 БВ, а юрлицам (кроме бюджетников) — от 100 до 1000 БВ.

Кстати, проект также вводит ответственность для руководителей за выплату себе зарплаты в размере, превышающем установленный коэффициент соотношения со средней зарплатой по организации. Согласно новой части 7 статьи 10.12, это грозит штрафом в 15–30 БВ, а юрлицу — от 100 до 200% от суммы превышения.

Перевозчиков и грузоотправителей ждут новые штрафы

Отдельный блок изменений касается грузоперевозчиков, причем не только белорусских, но и иностранных.

Для иностранцев: управление фурой без действующего международного сертификата техосмотра повлечет штраф от 10 до 30 БВ. Это закреплено в обновленной части 5 статьи 18.36.

Для грузоотправителей: загрузка машины с превышением веса или габаритов, что повлекло проезд без спецразрешения, обойдется должностным лицам в 3–30 БВ, а юрлицам — в 50–100 БВ (новая часть 2 статьи 18.37).

Для «нелегалов»: штраф за выполнение внутриреспубликанских перевозок иностранным перевозчиком, если это запрещено, составит от 20 до 50 БВ (часть 2 статьи 18.36).

Законопроект пока находится на стадии общественного обсуждения. Тем не менее, как утверждают эксперты, его принятие ожидается в текущую сессию парламента. Водителям и бизнесу стоит готовиться к тому, что уже скоро правила игры изменятся.